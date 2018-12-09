Кинокритики и актеры России назвали лучшие фильмы о Новом Годе





Так, блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, назвал «Со мной вот что происходит». Также для него символами Нового Года раньше была «Ирония судьбы», но теперь он все чаще в ночь с 31 декабря на 1 января пересматривает ситкомы «33 квадратных метра» и «Осторожно, модерн!». Кроме того, новогодним фильмом для Баженова являются и приключения «Крепкого орешка», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Джентельмены удачи».Что касается актера Александра Соколовского, известного по ролям в фильмах и сериалах «Молодежка», «Рубеж», «Мои дорогие», то для него лучшей картиной на новогоднюю тематику является «Один дома» и советские классические комедии. Также его покорил «1+1», от которого остались лишь положительные впечатления.«Один дома» также назвал и Даниил Вахрушев из «Физрука». Владимир Ильин не смог сразу вспомнить любимый новогодний фильм и к ним перечислил советские мультфильмы. Павел Прилучный указал на те же «Иронию судьбы», «Один дома» и «Елки». Комедию Эльдара Рязанова назвал и Иван Моховиков. Виктор Логинов перечислил «Иронию судьбы» и «Чародеи», а Станислав Ярушин будет смотреть «Назад в Будущее».