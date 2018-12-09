АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дешевый праздник: Как бюджетно встретить 2019 год
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Кинокритики и актеры России назвали лучшие фильмы о Новом Годе

Среди кинокритиков и актеров России был проведен опрос по поводу лучшего фильма о Новом Годе. Большинство из них назвали лучшим новогодним кино «Ирония судьбы, или с Легким паром» режиссера Эльдара Рязанова.

Кинокритики и актеры России назвали лучшие фильмы о Новом Годе


Так, блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, назвал «Со мной вот что происходит». Также для него символами Нового Года раньше была «Ирония судьбы», но теперь он все чаще в ночь с 31 декабря на 1 января пересматривает ситкомы «33 квадратных метра» и «Осторожно, модерн!». Кроме того, новогодним фильмом для Баженова являются и приключения «Крепкого орешка», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Джентельмены удачи».

Что касается актера Александра Соколовского, известного по ролям в фильмах и сериалах «Молодежка», «Рубеж», «Мои дорогие», то для него лучшей картиной на новогоднюю тематику является «Один дома» и советские классические комедии. Также его покорил «1+1», от которого остались лишь положительные впечатления.

«Один дома» также назвал и Даниил Вахрушев из «Физрука». Владимир Ильин не смог сразу вспомнить любимый новогодний фильм и к ним перечислил советские мультфильмы. Павел Прилучный указал на те же «Иронию судьбы», «Один дома» и «Елки». Комедию Эльдара Рязанова назвал и Иван Моховиков. Виктор Логинов перечислил «Иронию судьбы» и «Чародеи», а Станислав Ярушин будет смотреть «Назад в Будущее».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дизайнеры показали Lada XRAY в кузове пикап
Сергей Сафронов окрестил трехмесячную дочку Алису
The National Interest опубликовало список
Российские туристы не могут вернуться домой из
«Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала, что
Ученые: Страх влияет на качество жизни людей с
"Озеро Мунго" было признано самым страшным
Кинокритики и актеры России назвали лучшие фильмы
Сотрудникам МЧС предлагают выдать специальную
Ученые: Ревность испытывают не только люди, но и
Развенчаны восемь мифов о человеческом теле
Компания Disney создала робота, способного
Сотрудники СБУ Украины обвинили Россию в
Наталья Штурм в Дубае сфотографировалась с
Дженнифер Энистон не чувствует пустоты после двух
Глеб Матвейчук и Елена Глазкова мечтают увидеть
Подписчики в Instagram поблагодарили Павла
Ольга Бузова на своём концерте развернула флаг
Экс-супруг Ким Кардашьян встречается с двойником
Екатерина Варнава напомнила фанатам в Instagram о
В Тайланде без вести пропала участница конкурса
Ума Турман опубликовала в Instagram фото с места
Александр Серов заявил, что ему надоело
Ольга Серябкина опубликовала откровенные снимки
Три жительницы Урала могут оказаться в новом
Блюменкранцу понравилась новенькая участница
В Египте двое жителей Российской Федерации
Директор Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Во время трансляции прогноза погоды в Техасе на
Анна Семенович сфотографировалась в коротком
Просмотреть все новости