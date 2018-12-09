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Ученые создали новый антибиотик из яда осы

Американские ученые из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) по результатам исследования создали новый антибиотик из яда осы. Медики разработали лекарство, которое борется с бактериями, но не токсично к клеткам человеческого организма.

Ученые создали новый антибиотик из яда осы

По словам доктора Сезара де ла Фуэнте-Нуньеса, для лечения инфекций ученые перепрофилировали молекулу с токсичными свойствами в жизнеспособную. Благодаря систематическому анализу структуры и функциям данной пептиды, специалисты перенастроили их свойства и активность для осуществления полезных реакций.

Ученые рассказывают, что многие организмы производят пептиды, убивающие бактерии. Для борьбы с бактериями, которые устойчивы к антибиотикам, были адаптированы пептиды для новых препаратов.

Группа под руководством Сезара де ла Фуэнте-Нуньеса работали с ядом осы Polybia paulista. Как и многие схожие вещества, пептиды яда разрушают клеточные мембраны бактерий и имеют структуру альфа-спирального вида, взаимодействующую с клеточными мембранами.

На первом этапе ученые разработали несколько вариантов исходного пептида, а после этого изучили влияние спиральной структуры пептидов и их гидрофобность. Антибиотики были испытаны против семи бактерий. Для измерения токсичности медики изучили влияние эмбриоральных клеток на искусственные почки человека. Уже через четыре дня соединение убило бактерию. Еще ни разу ученым не удавалось достичь подобных результатов.

Ранее ученые установили, что употребление антибиотиков приводит к плохому восстановлению кишечной микрофлоры.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 05:00

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