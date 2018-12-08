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Муж Собчак Максим Виторган продемонстрировал, как можно выплескивать агрессию

Известный российский актер Максим Виторган, а также супруг Ксении Собчак показал, как выплескивает свою агрессию.

Считанные часы назад Виторган опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, которая буквально «взорвала» социальные сети. А все из-за того, что на снимке Максим запечатлен практически голым.

Муж Собчак Максим Виторган продемонстрировал, как можно выплескивать агрессию

На новой публикации супруга Собчак мужчина свел брови и сжимает губы, а на передний план актер вывел руку, которой он как будто бы намерен кого-то схватить. Именно эта поза и мимика привели к тому, что интернет-пользователи принялись вовсю вспоминать информацию, которая недавно просочилась в СМИ.

Напомним, что недавно журналисты вовсю писали о том, что в звездном семействе Виторгана и Собчак на самом деле не все так гладко, как кажется на первый взгляд, ведь Максим поднимает на Ксению руку, а бывшая ведущая «Дома-2» изменяет актеру с известным режиссером.

Муж Собчак Максим Виторган продемонстрировал, как можно выплескивать агрессию

Отметим, что внимательные интернет-пользователи не единожды замечали, что у скандальной журналистки есть синяки на теле, которые она пытается тщательно скрыть. А некоторые фолловеры убеждены, что именно это и стало причиной того, что Ксения решила принять участие в круглом столе, темой которого было «Домашнее насилие».

Сейчас же читатели заявляют, что своей фотографией и подписью к ней Максим подтвердил слухи о том, что его время от времени наполняет злоба и агрессия, которую он выплескивает на Ксению.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:17

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