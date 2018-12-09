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Британский музыкант Эд Ширан может сняться в "Звёздных войнах"

Популярный британский музыкант и актёр Эдвард Кристофер Ширан может сняться в очередном эпизоде фантастической киноэпопеи «Звёздные войны». Также известно о его возможном первом выступлении в России летом следующего года.

Британский музыкант Эд Ширан может сняться в "Звёздных войнах"

Недавно появилась информация о том, что британский музыкант и актёр Эдвард Кристофер Ширан, более известный под именем Эд Ширан, принимает тайное участие в съёмках девятого эпизода фантастической эпопеи «Звёздные войны». Он был замечен на съёмочной площадке в снаряжении штурмовика, из чего и было сделано предположение в его роли в новом эпизоде киносаги.

Британский музыкант Эд Ширан может сняться в "Звёздных войнах"

В декабре 2017 года зрители смогли оценить восьмой эпизод, называющийся «Последние джедаи», а в недалёком будущем их ожидает долгожданная премьера девятого эпизода, который пока находится на стадии производства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:00

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