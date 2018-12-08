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Новый Jeep Grand Cherokee станет 7-местным

Новый Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска станет 7-местным. Третий ряд кресел покупатели смогут выбрать в качестве опции.

Новый Jeep Grand Cherokee станет 7-местным

Компания Fiat Chrysler Automobiles заявила о планах на генерацию Jeep Grand Cherokee с 7 местами. Презентация внедорожника пройдёт в 2019-2020 году. Поскольку прошлое поколение машины сошло с конвейера ещё в начале 2000-х, на сегодняшний день оно в разы уступает современным кроссоверам. Чтобы наверстать упущенное, Fiat запускает заброшенный 6 лет назад автомобильный завод в Детройте.

Из возможных новшеств Jeep получит третий ряд кресел, что будет являться опцией. Также платформой Grand Cherokee выступит база Alfa Romeo Stelvio, которую разработчики адаптируют к езде по бездорожью.

Поменяют в Fiat и трансмиссию на более подходящую для пересечённой местности. Выпуск Jeep Grand Cherokee запланирован на 2020 год и может затронуть также регионы России. Приблизительная стоимость внедорожника, по оценкам экспертов, будет равна 3,1 млн рублей.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 21:00

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