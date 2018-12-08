Новый Jeep Grand Cherokee станет 7-местным





Компания Fiat Chrysler Automobiles заявила о планах на генерацию Jeep Grand Cherokee с 7 местами. Презентация внедорожника пройдёт в 2019-2020 году. Поскольку прошлое поколение машины сошло с конвейера ещё в начале 2000-х, на сегодняшний день оно в разы уступает современным кроссоверам. Чтобы наверстать упущенное, Fiat запускает заброшенный 6 лет назад автомобильный завод в Детройте.Из возможных новшеств Jeep получит третий ряд кресел, что будет являться опцией. Также платформой Grand Cherokee выступит база Alfa Romeo Stelvio, которую разработчики адаптируют к езде по бездорожью.Поменяют в Fiat и трансмиссию на более подходящую для пересечённой местности. Выпуск Jeep Grand Cherokee запланирован на 2020 год и может затронуть также регионы России. Приблизительная стоимость внедорожника, по оценкам экспертов, будет равна 3,1 млн рублей.