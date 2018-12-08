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ABT Sportline представила тюнингованную версию Audi Q5

Тюнинг-ателье ABT Sportline представило доработанную версию внедорожника Audi Q5. Кроссовер получил новый обвес, диски, подвеску и двигатели.

ABT Sportline представила тюнингованную версию Audi Q5

Тюнеры ABT Sportline поработали над последней версией Audi Q5, добавив ещё больше дополнительных опций. Новый обвес кроссовера представляет собой изменённые задний и передний бамперы, накладки на пороги и выхлопную трубу, а также спойлер. Из легкосплавных дисков владелец может выбрать 20- или 21-дюймовые. Подвеску в ABT сделали ниже на 60 миллиметров, усовершенствовали выхлопную систему и изменили в лучшую сторону тормозную.

Дизайн салона Audi Q5 также поменялся. На новой оббивке кресел появился фирменный логотип тюнинг-ателье, на педали поставили металлические накладки, добавили декор на двери и переднюю панель, а также постелили коврики.

2-литровый турбированный двигатель специалисты ABT форсировали до 252-300 л. с. Фирменный дизельный мотор на 2 литра теперь имеет отдачу 215 л. с., а 3-литровый - 330 л. с. Стоимость версии с тюнингом авторы не сообщили, поскольку она полностью зависит от опций, которые захочет установить клиент.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:49

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