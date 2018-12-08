ABT Sportline представила тюнингованную версию Audi Q5
Тюнинг-ателье ABT Sportline представило доработанную версию внедорожника Audi Q5. Кроссовер получил новый обвес, диски, подвеску и двигатели.
Тюнеры ABT Sportline поработали над последней версией Audi Q5, добавив ещё больше дополнительных опций. Новый обвес кроссовера представляет собой изменённые задний и передний бамперы, накладки на пороги и выхлопную трубу, а также спойлер. Из легкосплавных дисков владелец может выбрать 20- или 21-дюймовые. Подвеску в ABT сделали ниже на 60 миллиметров, усовершенствовали выхлопную систему и изменили в лучшую сторону тормозную.
Дизайн салона Audi Q5 также поменялся. На новой оббивке кресел появился фирменный логотип тюнинг-ателье, на педали поставили металлические накладки, добавили декор на двери и переднюю панель, а также постелили коврики.
2-литровый турбированный двигатель специалисты ABT форсировали до 252-300 л. с. Фирменный дизельный мотор на 2 литра теперь имеет отдачу 215 л. с., а 3-литровый - 330 л. с. Стоимость версии с тюнингом авторы не сообщили, поскольку она полностью зависит от опций, которые захочет установить клиент.
Тюнеры ABT Sportline поработали над последней версией Audi Q5, добавив ещё больше дополнительных опций. Новый обвес кроссовера представляет собой изменённые задний и передний бамперы, накладки на пороги и выхлопную трубу, а также спойлер. Из легкосплавных дисков владелец может выбрать 20- или 21-дюймовые. Подвеску в ABT сделали ниже на 60 миллиметров, усовершенствовали выхлопную систему и изменили в лучшую сторону тормозную.
Дизайн салона Audi Q5 также поменялся. На новой оббивке кресел появился фирменный логотип тюнинг-ателье, на педали поставили металлические накладки, добавили декор на двери и переднюю панель, а также постелили коврики.
2-литровый турбированный двигатель специалисты ABT форсировали до 252-300 л. с. Фирменный дизельный мотор на 2 литра теперь имеет отдачу 215 л. с., а 3-литровый - 330 л. с. Стоимость версии с тюнингом авторы не сообщили, поскольку она полностью зависит от опций, которые захочет установить клиент.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:49