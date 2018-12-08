ABT Sportline представила тюнингованную версию Audi Q5





Тюнеры ABT Sportline поработали над последней версией Audi Q5, добавив ещё больше дополнительных опций. Новый обвес кроссовера представляет собой изменённые задний и передний бамперы, накладки на пороги и выхлопную трубу, а также спойлер. Из легкосплавных дисков владелец может выбрать 20- или 21-дюймовые. Подвеску в ABT сделали ниже на 60 миллиметров, усовершенствовали выхлопную систему и изменили в лучшую сторону тормозную.Дизайн салона Audi Q5 также поменялся. На новой оббивке кресел появился фирменный логотип тюнинг-ателье, на педали поставили металлические накладки, добавили декор на двери и переднюю панель, а также постелили коврики.2-литровый турбированный двигатель специалисты ABT форсировали до 252-300 л. с. Фирменный дизельный мотор на 2 литра теперь имеет отдачу 215 л. с., а 3-литровый - 330 л. с. Стоимость версии с тюнингом авторы не сообщили, поскольку она полностью зависит от опций, которые захочет установить клиент.