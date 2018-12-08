Microsoft дополнила родительский контроль для XBox новыми функциями
Крупнейшая транснациональная компания по производству программного обеспечения Microsoft дополнила родительский контроль на Xbox новыми функциями. Теперь стал доступным запрет доступа к определённой компьютерной игре, и появилась возможность ограничения общения через игровую консоль.
Новые функции родительского контроля Xbox распространяются на кроссплатформенные игры. Предположительно это даст возможность снизить негативное влияние на подростков через игровую консоль.
С появлением новых функций перечень настроек родительского контроля на игровой приставке Microsoft XBox вырос до семнадцати пунктов. Теперь он включает, как старые функции - временное управление активностью консоли, лимит покупок компьютерных игр, настройки секретности, так и новые – ограничение общения через консоль и запрет доступа к определённым играм.
Новые функции родительского контроля Xbox распространяются на кроссплатформенные игры. Предположительно это даст возможность снизить негативное влияние на подростков через игровую консоль.
С появлением новых функций перечень настроек родительского контроля на игровой приставке Microsoft XBox вырос до семнадцати пунктов. Теперь он включает, как старые функции - временное управление активностью консоли, лимит покупок компьютерных игр, настройки секретности, так и новые – ограничение общения через консоль и запрет доступа к определённым играм.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:53