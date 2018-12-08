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Microsoft дополнила родительский контроль для XBox новыми функциями

Крупнейшая транснациональная компания по производству программного обеспечения Microsoft дополнила родительский контроль на Xbox новыми функциями. Теперь стал доступным запрет доступа к определённой компьютерной игре, и появилась возможность ограничения общения через игровую консоль.

Microsoft дополнила родительский контроль для XBox новыми функциями

Новые функции родительского контроля Xbox распространяются на кроссплатформенные игры. Предположительно это даст возможность снизить негативное влияние на подростков через игровую консоль.

С появлением новых функций перечень настроек родительского контроля на игровой приставке Microsoft XBox вырос до семнадцати пунктов. Теперь он включает, как старые функции - временное управление активностью консоли, лимит покупок компьютерных игр, настройки секретности, так и новые – ограничение общения через консоль и запрет доступа к определённым играм.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:53

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