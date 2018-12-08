Учёные: В океане ледяного спутника Юпитера существует жизнь





Ханс Хайбрайс утверждает, что жизнь в океане ледяного спутника Юпитера Европе развивалась, будучи полностью защищенной как от солнечных лучей, так и от наблюдателей с планеты Земля. Ученый сообщил, что просматривать сквозь лед для того, чтобы найти следы предполагаемой жизни, весьма не просто, ведь толщина ледового покрытия может достигать нескольких сотен метров.Специалист рассказал, что при помощи компьютера исследование фонтанирующих струй воды в жидком виде, которые регулярно фиксируются на поверхности Европы, показало, что версия о существовании жизни в этих таинственны глубинах имеет право на жизнь. И только миссия в космос сможет ответить на многочисленные вопросы о подробностях возникновения и развития этого уникального объекта Солнечной системы.