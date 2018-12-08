Подопечная Сергея Шнурова перепела в шоу «Голос» песню Ольги Бузовой «Мало половин»





Всем известно, что композиция «Мало половин» вошла в первый альбом поющей телеведущей Ольги Бузовой под названием «Под звуки поцелуев», который практически сразу же оказался на первой строчке российского «iTunes».Вполне вероятно, что именно поэтому Рушана Валиева приняла довольно неожиданное решение. Девушка решила пересмотреть музыкальное творение телезнаменитости и появилась на сцене с композицией «Мало половин» на этапе «Нокауты».Отметим, что в этом этапе каждому из участников шоу «Голос» предстоит бороться со своими коллегами за право продолжить участвовать в проекте. Когда же воспитанница Сергея Шнурова закончила петь песню Ольги Бузовой, наставники были огорошены, однако смогли сохранить умение подшучивать.К примеру, Баста подчеркнул, что своим исполнением Рушана явно хотела прикоснуться к классике, а ведущий шоу Дмитрий Нагиев заявил, что в работе находится песня Сергея Зверева и коллектива «Комиссар». В свою очередь, Ани Лорак повела себя совершенно по-другому. Певица отметила, что Валиева является «ангелом во плоти», у которого есть своя манера пения, что не может не восхищать.К слову, музыкальный продюсер Константин Меладзе и вовсе заявил, что теперь точно знает, что не бывает не красивых песен.