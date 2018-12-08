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Подопечная Сергея Шнурова перепела в шоу «Голос» песню Ольги Бузовой «Мало половин»

Рушана Валиевая, воспитанница известного музыканта Сергея Шнурова, в телешоу «Голос» исполнила хит новоиспеченной артистки Ольги Бузовой – «Мало половин».

Всем известно, что композиция «Мало половин» вошла в первый альбом поющей телеведущей Ольги Бузовой под названием «Под звуки поцелуев», который практически сразу же оказался на первой строчке российского «iTunes».

Подопечная Сергея Шнурова перепела в шоу «Голос» песню Ольги Бузовой «Мало половин»

Вполне вероятно, что именно поэтому Рушана Валиева приняла довольно неожиданное решение. Девушка решила пересмотреть музыкальное творение телезнаменитости и появилась на сцене с композицией «Мало половин» на этапе «Нокауты».

Отметим, что в этом этапе каждому из участников шоу «Голос» предстоит бороться со своими коллегами за право продолжить участвовать в проекте. Когда же воспитанница Сергея Шнурова закончила петь песню Ольги Бузовой, наставники были огорошены, однако смогли сохранить умение подшучивать.

Подопечная Сергея Шнурова перепела в шоу «Голос» песню Ольги Бузовой «Мало половин»

К примеру, Баста подчеркнул, что своим исполнением Рушана явно хотела прикоснуться к классике, а ведущий шоу Дмитрий Нагиев заявил, что в работе находится песня Сергея Зверева и коллектива «Комиссар». В свою очередь, Ани Лорак повела себя совершенно по-другому. Певица отметила, что Валиева является «ангелом во плоти», у которого есть своя манера пения, что не может не восхищать.


К слову, музыкальный продюсер Константин Меладзе и вовсе заявил, что теперь точно знает, что не бывает не красивых песен.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:15

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