Google запустила новый сервис, имитирующий аэросъемку





Ролики, которые позволяет создавать новый функционал от Google, основаны на трехмерных снимках поверхности нашей планеты. Сотрудники корпорации уверены, что сервис поможет юзерам "снимать" видеозапись с высоты птичьего полета и для этого не потребуется подниматься в воздух.Earth Studio может изменять масштаб, скорость видеосъемки, а также перемещаться в разные точки. При этом разработчики сообщили, что навыки анимации в создании видео будут лишними, и опубликовали руководство по использованию Google Earth Studio.