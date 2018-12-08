Google запустила новый сервис, имитирующий аэросъемку
Корпорация решила запустить новый сервис, имитирующий аэросъемку. Google Earth Studio может создавать реалистичные кадры и видеть поверхность даже "с орбиты".
Ролики, которые позволяет создавать новый функционал от Google, основаны на трехмерных снимках поверхности нашей планеты. Сотрудники корпорации уверены, что сервис поможет юзерам "снимать" видеозапись с высоты птичьего полета и для этого не потребуется подниматься в воздух.
Earth Studio может изменять масштаб, скорость видеосъемки, а также перемещаться в разные точки. При этом разработчики сообщили, что навыки анимации в создании видео будут лишними, и опубликовали руководство по использованию Google Earth Studio.
Ролики, которые позволяет создавать новый функционал от Google, основаны на трехмерных снимках поверхности нашей планеты. Сотрудники корпорации уверены, что сервис поможет юзерам "снимать" видеозапись с высоты птичьего полета и для этого не потребуется подниматься в воздух.
Earth Studio может изменять масштаб, скорость видеосъемки, а также перемещаться в разные точки. При этом разработчики сообщили, что навыки анимации в создании видео будут лишними, и опубликовали руководство по использованию Google Earth Studio.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:36