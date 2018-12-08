Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев официально объявил о том, что у него появилась девушка
Звезда телепроекта «Замуж за Бузову» 33-летний Денис Лебедев сообщил своим поклонникам неожиданную новость. По словам сыровара, он наконец-то отыскать «ту самую».
Всем известно, что еще несколько недель назад Лебедев вовсю буквально клялся Бузовой в том, что его сердце принадлежит только ей, и так будет всегда. Однако считанные часы назад в личном микроблоге Дениса появилась фотография, которая напрочь перечеркнула все его слова и признания.
Сегодня победитель телешоу «Замуж за Бузову» разместил у себя на страничке в Instagram снимок, на котором он держит за руку неизвестную девушку. По словам сыровара из Суздаля, он решил официально объявить своим поклонникам, что у него появилась девушка, которая против того, чтобы кто-то знал, кто она и как ее зовут.
Конечно же, что такое заявление бывшего поклонника новоиспеченной певицы вызвало в социальных сетях настоящий ажиотаж. По словам интернет-пользователей, они до последнего были уверены, что таким образом Денис просто хотел привлечь внимание Ольги, чтобы та, мол, приревновала его и сразу же вернулась к нему.
Нужно сказать, что нам пока не удалось выяснить, как зовут новую девушку Лебедева, однако фолловеры уверены, что этой таинственной незнакомкой может быть даже сама Бузова, которая теперь придерживается понятия, что счастье любит тишину.
К слову, только вчера Денис преподнес Ольге подарок в виде ее портрета, который сам написал.
Всем известно, что еще несколько недель назад Лебедев вовсю буквально клялся Бузовой в том, что его сердце принадлежит только ей, и так будет всегда. Однако считанные часы назад в личном микроблоге Дениса появилась фотография, которая напрочь перечеркнула все его слова и признания.
Сегодня победитель телешоу «Замуж за Бузову» разместил у себя на страничке в Instagram снимок, на котором он держит за руку неизвестную девушку. По словам сыровара из Суздаля, он решил официально объявить своим поклонникам, что у него появилась девушка, которая против того, чтобы кто-то знал, кто она и как ее зовут.
Конечно же, что такое заявление бывшего поклонника новоиспеченной певицы вызвало в социальных сетях настоящий ажиотаж. По словам интернет-пользователей, они до последнего были уверены, что таким образом Денис просто хотел привлечь внимание Ольги, чтобы та, мол, приревновала его и сразу же вернулась к нему.
Нужно сказать, что нам пока не удалось выяснить, как зовут новую девушку Лебедева, однако фолловеры уверены, что этой таинственной незнакомкой может быть даже сама Бузова, которая теперь придерживается понятия, что счастье любит тишину.
К слову, только вчера Денис преподнес Ольге подарок в виде ее портрета, который сам написал.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:15