Телепроект «Дом-2» попал на страницы британского издания Daily Mail





Так, пока поклонники реалити-шоу активно обсуждают очередной скандал в семействе Рапунцель, защищая ту или иную сестру, сотрудники популярного британского таблоида Daily Mail не могут отойти от шока, увидев события, произошедшие неделю назад на «Острове любви», а именно драку Андрея Шабарина с Розалией Райсон.Западные журналисты назвали увиденное «отвратительной ревнивой атакой», вкратце объяснив читателям, что произошло между возлюбленными в ту роковую ночь.Представители издания были поражены тем, какие кадры показывают на российском телевидении, и как на них реагируют в правоохранительных органах.Напомним, что это далеко не первая ужасная драка, которая произошла в периметре телестройки и была показана всей стране. В частности, несколько недель назад Ольга Сударкина избила Наталью Игрунову, да так, что девушке пришлось делать операцию на лице. А еще за несколько месяцев до этого Роман Гриценко едва не лишил глаза Евгения Маслова.