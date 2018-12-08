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Телепроект «Дом-2» попал на страницы британского издания Daily Mail

Многие россияне уверены в том, что телепроект «Дом-2» смотрят только на постсоветском пространстве, однако, как выяснилось, это не так, и жителям других стран действительно интересно, что происходит на шоу, попавшем в Книгу рекордов Гиннеса.

Так, пока поклонники реалити-шоу активно обсуждают очередной скандал в семействе Рапунцель, защищая ту или иную сестру, сотрудники популярного британского таблоида Daily Mail не могут отойти от шока, увидев события, произошедшие неделю назад на «Острове любви», а именно драку Андрея Шабарина с Розалией Райсон.

Телепроект «Дом-2» попал на страницы британского издания Daily Mail

Западные журналисты назвали увиденное «отвратительной ревнивой атакой», вкратце объяснив читателям, что произошло между возлюбленными в ту роковую ночь.

Представители издания были поражены тем, какие кадры показывают на российском телевидении, и как на них реагируют в правоохранительных органах.

Напомним, что это далеко не первая ужасная драка, которая произошла в периметре телестройки и была показана всей стране. В частности, несколько недель назад Ольга Сударкина избила Наталью Игрунову, да так, что девушке пришлось делать операцию на лице. А еще за несколько месяцев до этого Роман Гриценко едва не лишил глаза Евгения Маслова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:51

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