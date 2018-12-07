Стройная Анфиса Чехова сравнила себя с Анной Карениной

Анфиса Чехова не перестает хвастаться своей фигурой после похудения и радовать многочисленных фанатов свежими публикациями. На днях светская львица испытала "настоящий кайф" от знаменитой "Анны Каренины" русского классика Льва Толстого.Анфису Чехову вдруг потянуло на литературу и она под впечатленем призналась, что не понимает, почему ей до сих пор не давали играть героиню легендарного романа. Звезда заявила, что Анна Каренина как с нее писана: "фигуристая... привлекательная женщина средних лет с каштановыми кудрявыми волосами".Анфиса Чехова уверена, что школьников нельзя заставлять изучать русскую классику. По словам звезды, получить удовольствие от колорита, стиля и языка писателя может только зрелый человек, который сформировался личностно. Именно для такой аудитории и написаны подобные произведения, ведь они позволяют прочувствовать эмоции и мысли главных героев, считает поп-дива.