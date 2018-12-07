Ольгу Серябкину раскритиковали за откровенное фото в душе





На фотографии Сербякина позирует в душевой кабинке. На ней надет бюстгальтер, который почти не скрывает ее оголенное тело. В комментарии к посту звезда опубликовала отрывок из собственной песни. Фанаты раскритиковали Серябкину за излишнюю откровенность и призвали не показывать настолько откровенные фото.Сама Серябкина не стала отвечать на комментарии поклонников. Среди фанатов нашлись и те, кто назвал звезду очень красивой и попросил почаще радовать их снимками подобного характера.