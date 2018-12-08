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Nissan объявила о старте приёма заявок на юбилейный суперкар GT-R50

Автомобилестроительная компания Nissan объявила о старте приёма заказов. Новый автомобиль GT-R50 является юбилейным суперкаром.
Nissan объявила о старте приёма заявок на юбилейный суперкар GT-R50

Известно, что японская компания собирается выпустить лимитированную серию суперкара GT-R50 в 50 единиц, а его внешний вид разработан в кооперации с дизайнерами ItalDesign. Nissan GT-R50 оборудован модифицированным турбинным двигателем V6 ёмкостью 3,8 литра на 780 оборотов и мощностью в 720 лошадиных сил, что на 120 л.с. больше мощности мотора базового GT-R. Помимо этого, агрегат оснащен увеличенным турбокомпрессором, модифицированными коленвалом, поршнями, масляными форсунками и системой впрыска топлива. Также значительные изменения коснулись оптики суперкара.

2018 года на мероприятии Goodwood Festival of Speed. Автолюбители отметили уникальную внешность кузова, разработанного дизайнерами ItalDesign



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 03:10

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