Nissan объявила о старте приёма заявок на юбилейный суперкар GT-R50
Автомобилестроительная компания Nissan объявила о старте приёма заказов. Новый автомобиль GT-R50 является юбилейным суперкаром.
Известно, что японская компания собирается выпустить лимитированную серию суперкара GT-R50 в 50 единиц, а его внешний вид разработан в кооперации с дизайнерами ItalDesign. Nissan GT-R50 оборудован модифицированным турбинным двигателем V6 ёмкостью 3,8 литра на 780 оборотов и мощностью в 720 лошадиных сил, что на 120 л.с. больше мощности мотора базового GT-R. Помимо этого, агрегат оснащен увеличенным турбокомпрессором, модифицированными коленвалом, поршнями, масляными форсунками и системой впрыска топлива. Также значительные изменения коснулись оптики суперкара.
2018 года на мероприятии Goodwood Festival of Speed. Автолюбители отметили уникальную внешность кузова, разработанного дизайнерами ItalDesign
Известно, что японская компания собирается выпустить лимитированную серию суперкара GT-R50 в 50 единиц, а его внешний вид разработан в кооперации с дизайнерами ItalDesign. Nissan GT-R50 оборудован модифицированным турбинным двигателем V6 ёмкостью 3,8 литра на 780 оборотов и мощностью в 720 лошадиных сил, что на 120 л.с. больше мощности мотора базового GT-R. Помимо этого, агрегат оснащен увеличенным турбокомпрессором, модифицированными коленвалом, поршнями, масляными форсунками и системой впрыска топлива. Также значительные изменения коснулись оптики суперкара.
2018 года на мероприятии Goodwood Festival of Speed. Автолюбители отметили уникальную внешность кузова, разработанного дизайнерами ItalDesign
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 03:10