Nissan объявила о старте приёма заявок на юбилейный суперкар GT-R50





Известно, что японская компания собирается выпустить лимитированную серию суперкара GT-R50 в 50 единиц, а его внешний вид разработан в кооперации с дизайнерами ItalDesign. Nissan GT-R50 оборудован модифицированным турбинным двигателем V6 ёмкостью 3,8 литра на 780 оборотов и мощностью в 720 лошадиных сил, что на 120 л.с. больше мощности мотора базового GT-R. Помимо этого, агрегат оснащен увеличенным турбокомпрессором, модифицированными коленвалом, поршнями, масляными форсунками и системой впрыска топлива. Также значительные изменения коснулись оптики суперкара.2018 года на мероприятии Goodwood Festival of Speed. Автолюбители отметили уникальную внешность кузова, разработанного дизайнерами ItalDesign