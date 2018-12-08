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Ученые напомнили о малоизвестных полезных свойствах огурцов

По информации ученых, огурцы обладают рядом малоизвестных свойств. В частности, они способствуют снижению веса.
Ученые напомнили о малоизвестных полезных свойствах огурцов

Медики полагают, что не многим людям известно, что овощи и фрукты являются частью ежедневной нормы потребления жидкости. Например, огурцы способны составить почти половину от рекомендованного дневного объёма воды, который составляет 2 литра. Также в данном овоще отмечено больше количество полезных элементов, витаминов и минералов.

Помимо основных питательных свойств, огурцы являются неплохим средством от похмелья, если употребить хотя бы один после принятия спиртного. В ходе проведённых опытов доказано, что огуречный сок способствует похудению, борется с запором, устраняет неприятный запах изо рта и нормализует уровень холестерина в крови. Большое содержание витаминов группы B в огурцах снимает тревогу, стресс, добавляет энергии и способствует нормализации обмена веществ. Употребление данного продукта положительно сказывается на прочности волос, ногтей, кожи и прочих соединительных тканей.

Стоит также упомянуть, что содержащиеся в огурцах свободные радикалы помогают работе почек и сердечно-сосудистой системы и являются профилактикой развития онкологических заболеваний.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 06:10

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