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Владимир Жириновский убеждён, представителей украинских властей ждёт "московский трибунал"

Российский политик, лидер партии ЛДПР дал оценку действиям украинских властей и рассказал, каким видит их будущее в случае объявления Украиной полномасштабных военных действий. Он считает, в случае войны с Россией Украине не удастся победить, а представителей украинских властей ждёт «московский трибунал».
Владимир Жириновский убеждён, представителей украинских властей ждёт "московский трибунал"

Владимир Вольфович рассказал, ситуация, произошедшая в Керченском проливе, является отлично разработанным сценарием Запада, разыгранным моряками украинского флота. Он считает инцидент своеобразным предвестником военных действий, в которые будут втянуты Россия, Украина, и, скорее всего, Германия. При этом Украина останется в абсолютном проигрыше, а её руководителей ждёт серьёзное наказание и «московский трибунал», сообщает издание "Слово и Дело".

Также провокация у крымского побережья была нужна для обострения отношений между американским и российским лидерами. Не зря её «разыграли» накануне их официальной встречи, которая, ожидаемо, и не произошла.

Лидер ЛДПР не смог не отметить происходящее в последние годы на Украине беззаконие. По его словам, режим, пришедший к власти после государственного переворота, не может дать стране нормального развития, он только порождает негатив и повсеместную разруху.



 
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Политика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:22

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