Ученые порекомендовали возродить миссии на Уран и Нептун





В NASA отметили, что миссия New Horizons подтвердила, что Уран и Нептун являются планетами, на которых можно было бы разместить человеческие колонии. Несмотря на то, что главным небесным телом в данной теме является Марс, все остальные объекты не стоит отбрасывать, так как их исследования также могут быть перспективными.В настоящее время исследователи активно изучают спутник Нептуна под названием Тритон. Он является единственной луной в Солнечной системе, которая вращается одновременно вокруг нескольких объектов.