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Ученые порекомендовали возродить миссии на Уран и Нептун

Ученые рассказали, что необходимо возродить миссии на Нептун и Уран, так как данные планеты в некоторых аспектах могут быть более пригодными к жизни, чем Марс. Изначально отправить первые приборы на небесные тела планировалось в 2020-х годах, но в итоге проекты были отменены.
Ученые порекомендовали возродить миссии на Уран и Нептун

В NASA отметили, что миссия New Horizons подтвердила, что Уран и Нептун являются планетами, на которых можно было бы разместить человеческие колонии. Несмотря на то, что главным небесным телом в данной теме является Марс, все остальные объекты не стоит отбрасывать, так как их исследования также могут быть перспективными.

В настоящее время исследователи активно изучают спутник Нептуна под названием Тритон. Он является единственной луной в Солнечной системе, которая вращается одновременно вокруг нескольких объектов.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:12

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