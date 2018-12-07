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Звезда сериала "Саша+Маша" грезит предстоящим новосельем

Популярная российская актриса, звезда комедийного сериала « Саша+Маша» Елена Бирюкова поделилась своими ожиданиями грядущего празднования Нового года и предстоящим новосельем. Елена с нетерпением планирует переезд из «каменных джунглей» в собственный дом.
Звезда сериала "Саша+Маша" грезит предстоящим новосельем

Бирюкова рассказывает, многоквартирные дома или как она их называет «каменные джунгли», вызывают не очень приятные чувства и поэтому ей всегда хотелось иметь собственный дом, много пространства и свободы. Именно по этой причине их семья решилась на переезд, они продали квартиру в новом микрорайоне за МКАДом и приобрели частный дом. И не смотря на то, что новое жильё также расположено за Кольцевой автодорогой, Бирюкова очень рада сбывшейся мечте. Она даже нормально переживает временные неудобства – на время ремонта семье пришлось переехать к свекрови, зато праздничные дни они проведут в обновлённом, долгожданном жилье.
Звезда сериала "Саша+Маша" грезит предстоящим новосельем

Напомним, Елена Бирюкова сейчас живёт с третьим мужем Ильёй Хорошиловым, с которым, не смотря на наличие у них общей дочери, не спешит узаконивать отношения в ЗАГСе. Каждый из пары имеет печальный опыт неудавшихся браков и не считает необходимостью обзаводиться очередным штампом в паспорте.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:12

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