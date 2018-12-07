Дочь Тимати намерена стать балериной

Практически все свободное время мать известного репера Тимати Симона Юнусова посвящает дочери артиста. Это относится также и к опубликованным материалам на официальной странице мамы певца в Instagram. Исключением не стал и очередной видеоролик, на котором бабушка снимает «открытый урок» 4-летней Алисы в балетной школе.Симона Юнусова в аннотациях к видео указала, что декабрь в их расписании является самым загруженным месяцем. В этом месяце часто проводятся конкурсы, концерты, открытые занятия и она просто не представляет, как успеть везде. Также бабушка Алисы отметила, что результаты её внучки заметно улучшились, если сравнивать с прошлым годом, и поблагодарила педагога за его терпимость к темпераментному характеру маленькой балерины.В свою очередь фолловеры похвалили достижения дочери Тимати, отметили её яркую улыбку и пожелали новых успехов.