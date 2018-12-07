Ученые: Современных технологий не хватит для трансформации атмосферы Марса
Ученые из США рассказали, что современных технологий может не хватить для трансформации Марса. По словам специалистов, терраформирование планеты представляет собой достаточно длительный процесс, который в будущем может позволить полностью управлять особенностями атмосферы.
Исследователи Университета Северной Аризоны отметили, что для трансформирования Марса необходимо не только сделать его атмосферу пригодной для жизни, но и обеспечить выработку всех необходимых веществ на длительное время. Для этого необходимо существенно снизить содержание углекислого газа в воздухе и начать заполнение его кислородом и другими соединениями.
В ходе опыта специалисты сравнили данные с марсоходов во время изучения Марса и отметили, что пока терраформирование не представляется возможным. Кроме того, большое расстояние Красной планеты до Солнца также может сыграть важную роль в процессе.
Исследователи Университета Северной Аризоны отметили, что для трансформирования Марса необходимо не только сделать его атмосферу пригодной для жизни, но и обеспечить выработку всех необходимых веществ на длительное время. Для этого необходимо существенно снизить содержание углекислого газа в воздухе и начать заполнение его кислородом и другими соединениями.
В ходе опыта специалисты сравнили данные с марсоходов во время изучения Марса и отметили, что пока терраформирование не представляется возможным. Кроме того, большое расстояние Красной планеты до Солнца также может сыграть важную роль в процессе.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:51