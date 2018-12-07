Ученые: Современных технологий не хватит для трансформации атмосферы Марса





Исследователи Университета Северной Аризоны отметили, что для трансформирования Марса необходимо не только сделать его атмосферу пригодной для жизни, но и обеспечить выработку всех необходимых веществ на длительное время. Для этого необходимо существенно снизить содержание углекислого газа в воздухе и начать заполнение его кислородом и другими соединениями.В ходе опыта специалисты сравнили данные с марсоходов во время изучения Марса и отметили, что пока терраформирование не представляется возможным. Кроме того, большое расстояние Красной планеты до Солнца также может сыграть важную роль в процессе.