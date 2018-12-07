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Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
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Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

Не каждый человек осмелится громко рассказать о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В США общество нормально относится к лесбиянкам и гомосексуалистам, но в мусульманских странах разрешены только разнополые отношения. Несмотря на запреты и осуждение общественности, многие звезды в 2018 году совершили каминг-аут.
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

История каминг-аута
Выражение появилось в середине XIX века, когда в мире только зарождались движения по борьбе за права сексуальных меньшинств. Идея принадлежит немецкому адвокату Карлу Генриху Ульрихсу, написавшему цикл книг про отношения людей «третьего» пола.

11 октября считается официальным днем каминг-аута. В 1987 году в этот день 500 тыс. демонстрантов вышли на улицы Вашингтона и поддержали представителей ЛГБТ. Часто термин связывают с другими признаниями, например, камиг-аут атеиста или алкоголика.

Сын Уилла Смита
Во время концерта рэпера Тайлера Джейден Смит признался в своей нетрадиционной ориентации и связи с музыкантом. Юноша призвал бойфреда не отрицать их роман, но в ответ был назван безумцем.
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

«Я люблю своего лучшего друга. Тайлер не хочет признаваться, но вам я скажу – он мой четвертый партнер. Это правда», - заявил сын Уилла Смита. Во время трогательной речи музыкант шутил и смеялся, не желая признавать свою связь с Джейденом.


Тим Кук
Во время саммита ADL, посвященного борьбе с ненавистью, глава корпорации Apple совершил каминг-аут. Кук процитировал отрывок из Книги Левит, заставляющий его защищать права преследуемых меньшинств. После ряда обвинений в адрес президента США Дональда Трампа, руководитель признал себя геем.
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

Ирена Понарошку
Знаменитость стала гостей шоу «Вечерний Ургант». Для съемок Понарошку выбрала легкое платье синего цвета, под которым отчетливо виднелся округлившийся живот. Позже теледива написала в Instagram, что считает свой выход «каминг-аутом». Объяснений не последовало, поэтому фанаты до сих пор гадают, с чем связано заявление звезды, состоящей в браке с Александром Глуховым.
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

Дочь Джеки Чана
Актер рассказал, что не был хорошим мужем и отцом, но старался выполнять свой долг. Чан изменял первой супруге Жоан Линь с девушками легкого поведения, прятал от нее деньги, выпивал. Знаменитость считает свои поступки признаком незрелости и неуверенности в себе.

Поведение Чана могло отразиться на его дочери Этте У Чжолинь, совершившей каминг-аут ради любви к модели Энди Отом. Из-за родителей-гомофобов девушке пришлось месяц жить под мостом. Сейчас нетрадиционная пара оформила свои отношения, вступив в лейсбийский брак.
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

Кирилл Бедный
Фанаты часто спрашивали солиста харьковской группы «Пошлая Молли» о девушке. В интервью Юрию Дудю музыкант рассказал о связи с многочисленными фанатками, а позже признался в нетрадиционное сексуальной ориентации.
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

Райан Аткин
Рефери стал первым английским спортсменом, признавшим свою нетрадиционную ориентацию. Аткин открыто призвал коллег не бояться и начать совершать массовые каминг-ауты. Несмотря на давление, критику, оскорбления, знаменитость продолжает судейскую карьеру.
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

«Для многих большое испытания раскрыть детали приватной жизни. Футбол делает большие шаги на пути к принятию представителей ЛГБТ. Все становится понятно, когда видишь проводимую в раздевалках работу», - заявил Аткин.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 19:13

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