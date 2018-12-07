Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году

«Я люблю своего лучшего друга. Тайлер не хочет признаваться, но вам я скажу – он мой четвертый партнер. Это правда», - заявил сын Уилла Смита. Во время трогательной речи музыкант шутил и смеялся, не желая признавать свою связь с Джейденом.

«Для многих большое испытания раскрыть детали приватной жизни. Футбол делает большие шаги на пути к принятию представителей ЛГБТ. Все становится понятно, когда видишь проводимую в раздевалках работу», - заявил Аткин.





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