Koenigsegg Agera RT сможет набирать скорость больше чем 447 км/час
Автобренд Koenigsegg собирается выпустить спорткар, который сможет установить новый рекорд. Версия Agera RT может набирать скорость больше чем 447 км/ч.
По мнению экспертов, версия Koenigsegg Agera RT способна набирать за минимальное время огромную скорость вследствие ряда особенностей прошивки. За счёт некоторых таких изменений транспортное средство сможет за 20 сек разгоняться до 400 км/ч. Прошлая версия Agera могла такую скорость развивать за 26,85 сек. Обновленная прошивка, обеспечивает только эффективную работу силового агрегата, который состоит из пятилитрового V8 с турбонаддувом и электромоторов. Система трансмиссии версии Koenigsegg Direct Drive является уникальной. Авто до первой сотни разгоняется за 2,8 сек. Пока неизвестно, когда проведут тестовый заезд транспортного средства, чтобы проверить возможности спорткара.
«Dni24» ранее сообщили, что Citroen подготовила автомобиль скорой помощи, базой которого стала версия Citroen Jumpy.
По мнению экспертов, версия Koenigsegg Agera RT способна набирать за минимальное время огромную скорость вследствие ряда особенностей прошивки. За счёт некоторых таких изменений транспортное средство сможет за 20 сек разгоняться до 400 км/ч. Прошлая версия Agera могла такую скорость развивать за 26,85 сек. Обновленная прошивка, обеспечивает только эффективную работу силового агрегата, который состоит из пятилитрового V8 с турбонаддувом и электромоторов. Система трансмиссии версии Koenigsegg Direct Drive является уникальной. Авто до первой сотни разгоняется за 2,8 сек. Пока неизвестно, когда проведут тестовый заезд транспортного средства, чтобы проверить возможности спорткара.
«Dni24» ранее сообщили, что Citroen подготовила автомобиль скорой помощи, базой которого стала версия Citroen Jumpy.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:36