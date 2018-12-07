АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Сера могла помочь зарождению жизни на других планетах
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Koenigsegg Agera RT сможет набирать скорость больше чем 447 км/час

Автобренд Koenigsegg собирается выпустить спорткар, который сможет установить новый рекорд. Версия Agera RT может набирать скорость больше чем 447 км/ч.
Koenigsegg Agera RT сможет набирать скорость больше чем 447 км/час

По мнению экспертов, версия Koenigsegg Agera RT способна набирать за минимальное время огромную скорость вследствие ряда особенностей прошивки. За счёт некоторых таких изменений транспортное средство сможет за 20 сек разгоняться до 400 км/ч. Прошлая версия Agera могла такую скорость развивать за 26,85 сек. Обновленная прошивка, обеспечивает только эффективную работу силового агрегата, который состоит из пятилитрового V8 с турбонаддувом и электромоторов. Система трансмиссии версии Koenigsegg Direct Drive является уникальной. Авто до первой сотни разгоняется за 2,8 сек. Пока неизвестно, когда проведут тестовый заезд транспортного средства, чтобы проверить возможности спорткара.

«Dni24» ранее сообщили, что Citroen подготовила автомобиль скорой помощи, базой которого стала версия Citroen Jumpy.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне
TGA 2018: Bethesda представила зрелищный трейлер
Астрономы: Сера могла помочь зарождению жизни на
Ксения Бородина поздравила Регину Тодоренко с
Ученые: Современных технологий не хватит для
Ученые: 4000 лет назад в Антарктиде произошла
Милена Безбородова решила начать новую жизнь на
Koenigsegg Agera RT сможет набирать скорость
Депутаты Верховной Рады Украины подрались в
Эксперты дали 5 рекомендаций для сохранения
В Рязанской области пропал 17-летний подросток
Наталья Варлей рассказала о сексуальных
В Прикамье обнаружили тело 16-летней школьницы
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Создатели первой Fallout представили игру The
Российские водители смогут сами выбирать
Испанские астрофизики зафиксировали возле
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев попросил Кети
Супруг Лаймы Вайкуле опроверг слухи об эмиграции
В Детройте Lexus покажет хардкорное купе RC F
Николай Басков подшутил в комментариях над
Исследователи выявили массовое вымирание
Виктория Боня резко осудила жену Павла Мамаева,
Эксперты рассказали о самых частых неисправностях
В Петербурге школьник выстрелил в мужчину в ходе
В Китае ученые создали долговременную
Александр Розенбаум сделал потерявшей сознание
Смартфон Sony Xperia Note Flex появился на новом
Фанаты не узнали Лободу на новом откровенном фото
Алена Савкина (Рапунцель-младшая) совсем скоро
Просмотреть все новости