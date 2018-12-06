Citroen подготовила авто скорой помощи на базе Citroen Jumpy
Российские представили Citroen вместе с некоторыми компаниями, подготовили авто скорой помощи, базой которых выступила версия Citroen Jumpy. В рамках выставки «Здравоохранение 2018» на территории России были представлены сразу три вариации.
Скорая помощь, основой которой выступил Citroen Jumpy, соответствует существующему стандарту АСМП «B-класса». Такие автомобили обеспечивают перевозку пациентов, а также оказание неотложной скорой помощи. Транспортное средство в движение приводится двухлитровой шестилитровой дизельной установкой. Автомобили скорой помощи наделили независимыми пружинами подвески, обеспечивающими пациентам максимальный комфорт, если даже автомобиль придвигается с большой скоростью. Кроме компании Citroen новые авто скорой помощи создают такие фирмы, как «Интеравтоцнтр» и «Автодом». Ещё подобной деятельностью занимаются компании «Нижний Новогород», а также «Промышленные технологии».
«Dni24» накануне сообщали, что M-Sport Poland был представлен новый раллийный автомобиль, основой которого выступил хэтчбек версии Ford Fiesta.
Скорая помощь, основой которой выступил Citroen Jumpy, соответствует существующему стандарту АСМП «B-класса». Такие автомобили обеспечивают перевозку пациентов, а также оказание неотложной скорой помощи. Транспортное средство в движение приводится двухлитровой шестилитровой дизельной установкой. Автомобили скорой помощи наделили независимыми пружинами подвески, обеспечивающими пациентам максимальный комфорт, если даже автомобиль придвигается с большой скоростью. Кроме компании Citroen новые авто скорой помощи создают такие фирмы, как «Интеравтоцнтр» и «Автодом». Ещё подобной деятельностью занимаются компании «Нижний Новогород», а также «Промышленные технологии».
«Dni24» накануне сообщали, что M-Sport Poland был представлен новый раллийный автомобиль, основой которого выступил хэтчбек версии Ford Fiesta.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00