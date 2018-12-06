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Citroen подготовила авто скорой помощи на базе Citroen Jumpy

Российские представили Citroen вместе с некоторыми компаниями, подготовили авто скорой помощи, базой которых выступила версия Citroen Jumpy. В рамках выставки «Здравоохранение 2018» на территории России были представлены сразу три вариации.

Citroen подготовила авто скорой помощи на базе Citroen Jumpy


Скорая помощь, основой которой выступил Citroen Jumpy, соответствует существующему стандарту АСМП «B-класса». Такие автомобили обеспечивают перевозку пациентов, а также оказание неотложной скорой помощи. Транспортное средство в движение приводится двухлитровой шестилитровой дизельной установкой. Автомобили скорой помощи наделили независимыми пружинами подвески, обеспечивающими пациентам максимальный комфорт, если даже автомобиль придвигается с большой скоростью. Кроме компании Citroen новые авто скорой помощи создают такие фирмы, как «Интеравтоцнтр» и «Автодом». Ещё подобной деятельностью занимаются компании «Нижний Новогород», а также «Промышленные технологии».

«Dni24» накануне сообщали, что M-Sport Poland был представлен новый раллийный автомобиль, основой которого выступил хэтчбек версии Ford Fiesta.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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