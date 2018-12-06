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Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась в пальто

Очень занятая девушка Ольга Бузова вынуждена совмещать несколько своих сфер занятости.

Ни для кого не секрет, что девушка позиционирует себя модельером и у себя в социальной сети в Instagram часто рекламирует модные вещи.
Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась в пальто

Однако, времени у девушки, по всей вероятности, так мало, что она вынуждена совмещать работу ведущей Дом-2 и работу директора своего модного бутика.

В новой публикации своего микроблога девушка выложила снимок, где она на съемочной площадке телестройки прямо на снегу танцует в пальто с меховым воротником.
Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась в пальто

Девушка отметила, что образ жизни её заставляет выглядеть модно и элегантно.

"Влюбилась в это пальто...Пальто с натуральным мехом, тёплое, да ещё такое красивое", - в частности говорит Оля.

Многочисленные подписчики уже подметили, что влюбляться надо не в пальто, а в какого-нибудь парня. А после того, как влюбилась в парня, нужно завести себе ребёнка, убеждены фолловеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:05

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