Ольга Бузова сообщила в Instagram, что влюбилась в пальто
Очень занятая девушка Ольга Бузова вынуждена совмещать несколько своих сфер занятости.
Ни для кого не секрет, что девушка позиционирует себя модельером и у себя в социальной сети в Instagram часто рекламирует модные вещи.
Однако, времени у девушки, по всей вероятности, так мало, что она вынуждена совмещать работу ведущей Дом-2 и работу директора своего модного бутика.
В новой публикации своего микроблога девушка выложила снимок, где она на съемочной площадке телестройки прямо на снегу танцует в пальто с меховым воротником.
Девушка отметила, что образ жизни её заставляет выглядеть модно и элегантно.
Многочисленные подписчики уже подметили, что влюбляться надо не в пальто, а в какого-нибудь парня. А после того, как влюбилась в парня, нужно завести себе ребёнка, убеждены фолловеры.
Ни для кого не секрет, что девушка позиционирует себя модельером и у себя в социальной сети в Instagram часто рекламирует модные вещи.
Однако, времени у девушки, по всей вероятности, так мало, что она вынуждена совмещать работу ведущей Дом-2 и работу директора своего модного бутика.
В новой публикации своего микроблога девушка выложила снимок, где она на съемочной площадке телестройки прямо на снегу танцует в пальто с меховым воротником.
Девушка отметила, что образ жизни её заставляет выглядеть модно и элегантно.
"Влюбилась в это пальто...Пальто с натуральным мехом, тёплое, да ещё такое красивое", - в частности говорит Оля.
Многочисленные подписчики уже подметили, что влюбляться надо не в пальто, а в какого-нибудь парня. А после того, как влюбилась в парня, нужно завести себе ребёнка, убеждены фолловеры.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:05