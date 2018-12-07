Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой комплектации





Полноприводный Renault Koleos Comfort имеет 2-литровый мотор мощностью в 144 л.с. и бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic.Кроме того новый кроссовер оборудован подогревом водительского и переднего пассажирского сидений, климат-контролем, разделённым на две зоны и улучшенным круиз-контролем.Новая комплектация Renault Koleos Comfort имеет задние датчики для безопасной парковки и рейлинги на крыше. Кроме этого имеется современная мультимедийная система и навигационная система с горизонтальным семидюймовым экраном.