Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой комплектации
Французская автомобильная корпорация Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой комплектации. Известно, новый кроссовер должен появиться у российских дилеров компании уже в январе - феврале следующего года и обойдётся примерно в 1,7 миллионов рублей.
Полноприводный Renault Koleos Comfort имеет 2-литровый мотор мощностью в 144 л.с. и бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic.
Кроме того новый кроссовер оборудован подогревом водительского и переднего пассажирского сидений, климат-контролем, разделённым на две зоны и улучшенным круиз-контролем.
Новая комплектация Renault Koleos Comfort имеет задние датчики для безопасной парковки и рейлинги на крыше. Кроме этого имеется современная мультимедийная система и навигационная система с горизонтальным семидюймовым экраном.
Полноприводный Renault Koleos Comfort имеет 2-литровый мотор мощностью в 144 л.с. и бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic.
Кроме того новый кроссовер оборудован подогревом водительского и переднего пассажирского сидений, климат-контролем, разделённым на две зоны и улучшенным круиз-контролем.
Новая комплектация Renault Koleos Comfort имеет задние датчики для безопасной парковки и рейлинги на крыше. Кроме этого имеется современная мультимедийная система и навигационная система с горизонтальным семидюймовым экраном.
Авто
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:41