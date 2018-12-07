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Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой комплектации

Французская автомобильная корпорация Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой комплектации. Известно, новый кроссовер должен появиться у российских дилеров компании уже в январе - феврале следующего года и обойдётся примерно в 1,7 миллионов рублей.
Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой комплектации

Полноприводный Renault Koleos Comfort имеет 2-литровый мотор мощностью в 144 л.с. и бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic.
Кроме того новый кроссовер оборудован подогревом водительского и переднего пассажирского сидений, климат-контролем, разделённым на две зоны и улучшенным круиз-контролем.

Новая комплектация Renault Koleos Comfort имеет задние датчики для безопасной парковки и рейлинги на крыше. Кроме этого имеется современная мультимедийная система и навигационная система с горизонтальным семидюймовым экраном.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:41

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