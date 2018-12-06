На 90-м году жизни скончалась актриса Галина Анисимова





Коллеги Галины Анисимовой сообщили о её смерти 6 декабря на 90-м году жизни. До последних дней заслуженная артистка репетировала спектакли и принимала активное участие в жизни театра Маяковского, являясь его старейшей актрисой. Друзья знаменитости признались, что свою профессию она считала не ремеслом, а своим призванием. За это Анисимова занимала в театре особое место, считаясь его главной Офелией.Училась актриса сперва во ВГИКе, а затем в училище Щукина. Оттуда в 1952 году выпускница перешла в театр Маяковского, где играла в "Гамлете", "Вишнёвом саду", "Мёртвых душах", "Семье Журбиных" и так далее. В кино Анисимова запомнилась ролями в фильмах "Сослуживцы" и "Всё остаётся людям".С супругом Юрием Зодиевым артистка прожила всю жизнь, а познакомилась пара ещё на выпускном спектакле Щукинского училища. Сын Анисимовой подарил ей внука.В РСФСР актрису удостоили званий "заслуженной" и "народной". На 80-летие Дмитрий Медведев лично поздравил Анисимову с днём рождения.