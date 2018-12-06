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Обнародована информация о системных данных и стоимости Honor View 20

В Сети появилась информация о системных данных смартфона Honor View 20. Также известна стоимость данного устройства.
Обнародована информация о системных данных и стоимости Honor View 20

Новый смартфон оснащён процессором Kirin 980 на 14 nm, аналогично моделям Mate 20 и 20 Pro, дисплеем с разрешением 2310 на 1080 точек и поддержкой функции быстрой зарядки аккумулятора. Камерофон Honor View 20 функционирует на базе ОС Android Pie с пользовательским интерфейсом EMUI 9.0.

Согласно имеющейся информации, стоимость смартфона составляет около 410 долларов, однако на российском рынке ожидается более высокая цена из-за налога. Ожидается, что презентация состоится 22 января 2019 года.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 20:12

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