Обнародована информация о системных данных и стоимости Honor View 20





Новый смартфон оснащён процессором Kirin 980 на 14 nm, аналогично моделям Mate 20 и 20 Pro, дисплеем с разрешением 2310 на 1080 точек и поддержкой функции быстрой зарядки аккумулятора. Камерофон Honor View 20 функционирует на базе ОС Android Pie с пользовательским интерфейсом EMUI 9.0.Согласно имеющейся информации, стоимость смартфона составляет около 410 долларов, однако на российском рынке ожидается более высокая цена из-за налога. Ожидается, что презентация состоится 22 января 2019 года.