В Сеть выложили снимки нового Ford Focus ST без камуфляжа
Представители компания Ford выложили в Сеть снимки нового автомобиля. Ford Focus ST представлен на фото без камуфляжного покрытия.
Презентация четвёртого поколения Ford Focus состоится в 2019 году. Фото Ford Focus ST ранее попадали в Сеть, однако все подробности скрывались камуфляжным покрытием. Судя по всему, представители американской компании решили, что пришло время продемонстрировать фото автомобиля без маскировки.
На снимках отмечен обновленный дизайн решетки, бамперов, переднего сплиттера и новые диски на колёсах. Автомобиль оборудован бензиновым двигателем емкостью 2,3 литра и мощностью в 250 л.с., а также 6-ступенчатой механической трансмиссией с возможностью её замены на коробку «автомат».
Новый Ford Focus ST оснащен модифицированной более жесткой подвеской, усиленными тормозными колодками, амортизаторами и улучшенным рулевым механизмом.
Презентация четвёртого поколения Ford Focus состоится в 2019 году. Фото Ford Focus ST ранее попадали в Сеть, однако все подробности скрывались камуфляжным покрытием. Судя по всему, представители американской компании решили, что пришло время продемонстрировать фото автомобиля без маскировки.
На снимках отмечен обновленный дизайн решетки, бамперов, переднего сплиттера и новые диски на колёсах. Автомобиль оборудован бензиновым двигателем емкостью 2,3 литра и мощностью в 250 л.с., а также 6-ступенчатой механической трансмиссией с возможностью её замены на коробку «автомат».
Новый Ford Focus ST оснащен модифицированной более жесткой подвеской, усиленными тормозными колодками, амортизаторами и улучшенным рулевым механизмом.
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:36