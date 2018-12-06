В Сеть выложили снимки нового Ford Focus ST без камуфляжа





Презентация четвёртого поколения Ford Focus состоится в 2019 году. Фото Ford Focus ST ранее попадали в Сеть, однако все подробности скрывались камуфляжным покрытием. Судя по всему, представители американской компании решили, что пришло время продемонстрировать фото автомобиля без маскировки.На снимках отмечен обновленный дизайн решетки, бамперов, переднего сплиттера и новые диски на колёсах. Автомобиль оборудован бензиновым двигателем емкостью 2,3 литра и мощностью в 250 л.с., а также 6-ступенчатой механической трансмиссией с возможностью её замены на коробку «автомат».Новый Ford Focus ST оснащен модифицированной более жесткой подвеской, усиленными тормозными колодками, амортизаторами и улучшенным рулевым механизмом.