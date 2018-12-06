Викторию Боню атаковали вопросами о связи с Павлом Мамаевым

«Меня вовсе не удивило то, что у Бони была связь с Мамаевым! Вы ее видели? Она же только то и делает, что обращает внимание на тех мужчин, у которых денег куры не клюют!», «Не верю, что у тебя была связь с футболистом! Ты себя в зеркале видела? Алана очень красивая женщина, ее на такую как ты только глупец променяет!» - продолжают писать фолловеры под последним постом Бони.

Как оказалось, мало кто из интернет-пользователей верит в то, что у спортсмена была на стороне от супруги связь с телезнаменитостью.Несколько часов назад наш портал сообщил о том, что жена Павла Мамаева – Алана решила сознаться поклонникам, что ее муж изменял ей с Викторией Боней и именно поэтому девушка так активно продолжает высказываться о ее возлюбленном и даже стала героиней программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, на которой обсуждалось лишение спортсмена свободы еще как минимум на 2-3 месяца.Несколько часов назад Боня разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, под которой подчеркнула, что ей наконец-таки удалось вырваться на несколько дней в Москву, где она намерена не только уладить некоторые свои дела, но и получить британскую визу.Только вот мало кого заинтересовал пост Виктории о британской визе. Один за другим фолловеры принялись задавать Боне вопросы, которые касаются ее любовной связи с Павлом Мамаевым. Оказалось, что некоторые до сих пор не верят в то, что бывшая участница «Дома-2» пыталась увести спортсмена из семьи, а кое-кто, наоборот, убежден, что это правда.