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Викторию Боню атаковали вопросами о связи с Павлом Мамаевым

На бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню прямо-таки напали с вопросами о любовной связи с известным российским футболистом Павлом Мамаевым.
Викторию Боню атаковали вопросами о связи с Павлом Мамаевым

Как оказалось, мало кто из интернет-пользователей верит в то, что у спортсмена была на стороне от супруги связь с телезнаменитостью.

Несколько часов назад наш портал сообщил о том, что жена Павла Мамаева – Алана решила сознаться поклонникам, что ее муж изменял ей с Викторией Боней и именно поэтому девушка так активно продолжает высказываться о ее возлюбленном и даже стала героиней программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, на которой обсуждалось лишение спортсмена свободы еще как минимум на 2-3 месяца.

Несколько часов назад Боня разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, под которой подчеркнула, что ей наконец-таки удалось вырваться на несколько дней в Москву, где она намерена не только уладить некоторые свои дела, но и получить британскую визу.
Викторию Боню атаковали вопросами о связи с Павлом Мамаевым

Только вот мало кого заинтересовал пост Виктории о британской визе. Один за другим фолловеры принялись задавать Боне вопросы, которые касаются ее любовной связи с Павлом Мамаевым. Оказалось, что некоторые до сих пор не верят в то, что бывшая участница «Дома-2» пыталась увести спортсмена из семьи, а кое-кто, наоборот, убежден, что это правда.

«Меня вовсе не удивило то, что у Бони была связь с Мамаевым! Вы ее видели? Она же только то и делает, что обращает внимание на тех мужчин, у которых денег куры не клюют!», «Не верю, что у тебя была связь с футболистом! Ты себя в зеркале видела? Алана очень красивая женщина, ее на такую как ты только глупец променяет!» - продолжают писать фолловеры под последним постом Бони.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:51

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