Новая версия Mazda2 превратится в кроссовер Mazda CX-3





По словам экспертов автомобильной индустрии, данный шаг разработчиков был ожидаем, поскольку многие производители выпустили свои ситикары в версии кроссовер. Это касается Kia Rio X-Line, Toyota Etios Cross, Ford Fiesta Active и других моделей. Точной информации о будущей пятой генерации Mazda2 производитель не сообщал.Текущее поколение автомобиля продается по всему миру. На так давно разработчики представили седан новой версии Yaris, построенный на базе Mazda2 и представленный на рынках Канады и США. Весной текущего года на британском рынке начались продажи хэтчбека в версии Sport Black Limited Edition.Автомобили данной модификации отличаются задним спойлером и аэродинамическим обвесом в черном цвете. Также в черный окрашены наружные зеркала, 16-дюймовые колесные диски и плавник антенны. Цветовая гамма кузова теперь представлена новыми оттенками: Sonic Silver Metallic, Machine Grey Metallic, Soul Red Crystal и Ceramic Metallic. Mazda2 Sport Black Limited Edition оснащен двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра мощностью 90 лошадиных сил. Трансмиссия представлена механической или автоматической коробками переключения передач. Стоимость модели составляет 16 тысяч фунтов (1,35 млн рублей).