Новая версия Mazda2 превратится в кроссовер Mazda CX-3
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что новая версия хэтчбека Mazda2 превратится в кроссовер. Дизайн обновленной модификации самого маленького автомобиля японского производителя будет напоминать Mazda CX-3.
По словам экспертов автомобильной индустрии, данный шаг разработчиков был ожидаем, поскольку многие производители выпустили свои ситикары в версии кроссовер. Это касается Kia Rio X-Line, Toyota Etios Cross, Ford Fiesta Active и других моделей. Точной информации о будущей пятой генерации Mazda2 производитель не сообщал.
Текущее поколение автомобиля продается по всему миру. На так давно разработчики представили седан новой версии Yaris, построенный на базе Mazda2 и представленный на рынках Канады и США. Весной текущего года на британском рынке начались продажи хэтчбека в версии Sport Black Limited Edition.
Автомобили данной модификации отличаются задним спойлером и аэродинамическим обвесом в черном цвете. Также в черный окрашены наружные зеркала, 16-дюймовые колесные диски и плавник антенны. Цветовая гамма кузова теперь представлена новыми оттенками: Sonic Silver Metallic, Machine Grey Metallic, Soul Red Crystal и Ceramic Metallic. Mazda2 Sport Black Limited Edition оснащен двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра мощностью 90 лошадиных сил. Трансмиссия представлена механической или автоматической коробками переключения передач. Стоимость модели составляет 16 тысяч фунтов (1,35 млн рублей).
По словам экспертов автомобильной индустрии, данный шаг разработчиков был ожидаем, поскольку многие производители выпустили свои ситикары в версии кроссовер. Это касается Kia Rio X-Line, Toyota Etios Cross, Ford Fiesta Active и других моделей. Точной информации о будущей пятой генерации Mazda2 производитель не сообщал.
Текущее поколение автомобиля продается по всему миру. На так давно разработчики представили седан новой версии Yaris, построенный на базе Mazda2 и представленный на рынках Канады и США. Весной текущего года на британском рынке начались продажи хэтчбека в версии Sport Black Limited Edition.
Автомобили данной модификации отличаются задним спойлером и аэродинамическим обвесом в черном цвете. Также в черный окрашены наружные зеркала, 16-дюймовые колесные диски и плавник антенны. Цветовая гамма кузова теперь представлена новыми оттенками: Sonic Silver Metallic, Machine Grey Metallic, Soul Red Crystal и Ceramic Metallic. Mazda2 Sport Black Limited Edition оснащен двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра мощностью 90 лошадиных сил. Трансмиссия представлена механической или автоматической коробками переключения передач. Стоимость модели составляет 16 тысяч фунтов (1,35 млн рублей).
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:12