Специалист рассказал, что Марина Африкантова и Роман Капаклы никогда не смогу иметь общих детей
Специалист заявил, что брак Марины Африкантовой и Романа Капаклы потерпит неудачу, так как в нем не будет детей.
На днях стало известно, что масштабным планам Марины и Романа не суждено будет воплотиться в жизнь.
Не секрет, что Африкантова и Капаклы, невзирая не скептическое отношение некоторых телезрителей «Дома-2» и матери блондинки, уверенно продолжают идти к браку. Сегодня стало известно, что парень сделал девушке предложение руки и сердца и совсем скоро парочка отправится в ЗАГС.
Выяснилось, что Роман и Марина ранее планировали сыграть свадьбу до конца текущего года, однако решили, что хотят побороться за главный приз в конкурсе «Свадьба на миллион» и только тогда оформить свои отношения. И, судя по всему, влюбленные не сомневаются не только в том, что смогут выиграть 1 миллион рублей на свадьбу, но и, что проживут рука об руку до конца своих дней.
Только вот, по мнению специалиста, брак Африкантовой и Капаклы в конечном счете распадется. А все из-за того, что Марина не сможет подарить Роману наследников. Эксперт, которого пригласили на шоу «Бородина против Бузовой», во всеуслышание принялся заявлять, что молодым людям не следует терять свое драгоценное время друг на друга, а лучше отправиться в свободное плаванье по отдельности.
Впрочем, как можно наблюдать сегодня, предсказания мастера в своем деле не напугали Марину и Романа, ведь несколько часов назад Капаклы сделал Африкантовой предложение руки и сердца, на которое девушка ответила согласием.
Нужно сказать, что с мнением специалиста в некоторой степени согласна и мама Марины, которая до сих пор уверена в том, что Роман на самом деле использует ее дочь.
На днях стало известно, что масштабным планам Марины и Романа не суждено будет воплотиться в жизнь.
Не секрет, что Африкантова и Капаклы, невзирая не скептическое отношение некоторых телезрителей «Дома-2» и матери блондинки, уверенно продолжают идти к браку. Сегодня стало известно, что парень сделал девушке предложение руки и сердца и совсем скоро парочка отправится в ЗАГС.
Выяснилось, что Роман и Марина ранее планировали сыграть свадьбу до конца текущего года, однако решили, что хотят побороться за главный приз в конкурсе «Свадьба на миллион» и только тогда оформить свои отношения. И, судя по всему, влюбленные не сомневаются не только в том, что смогут выиграть 1 миллион рублей на свадьбу, но и, что проживут рука об руку до конца своих дней.
Только вот, по мнению специалиста, брак Африкантовой и Капаклы в конечном счете распадется. А все из-за того, что Марина не сможет подарить Роману наследников. Эксперт, которого пригласили на шоу «Бородина против Бузовой», во всеуслышание принялся заявлять, что молодым людям не следует терять свое драгоценное время друг на друга, а лучше отправиться в свободное плаванье по отдельности.
Впрочем, как можно наблюдать сегодня, предсказания мастера в своем деле не напугали Марину и Романа, ведь несколько часов назад Капаклы сделал Африкантовой предложение руки и сердца, на которое девушка ответила согласием.
Нужно сказать, что с мнением специалиста в некоторой степени согласна и мама Марины, которая до сих пор уверена в том, что Роман на самом деле использует ее дочь.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:38