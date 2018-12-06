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Американский учёный привёл доказательства работы над летающими тарелками в Зоне 51

Американский учёный Боб Лазарь привёл доказательства своей работы над летающими тарелками в Зоне 51. Физик показал биометрический сканер для доступа в секретную лабораторию.
Американский учёный привёл доказательства работы над летающими тарелками в Зоне 51

Как передаёт The Express, Боб Лазарь спустя 30 лет после громкого заявления о работах над летающими тарелками пришельцев привёл свои доказательства. В 1989 году физик впервые поведал общественности о базе ВВС США, расположенной в Неваде, где изучают инопланетян. Совместно с журналистом Джорджем Кнаппа была выпущена история о намерениях американского правительства воспроизвести технологии пришельцев.

Сам Лазарь работал в лаборатории под названием S-F и пользовался биометрическим сканером для перемещения по ней. Режиссёр Джереми Корбела помог учёному отыскать образец такого ключа, фото которого последний и показал The Express. Сканер измерял длину костей руки, утверждает Лазарь.

В Зоне 51 военные США хранили части космолётов инопланетян, по которым изучали их технологии. Физику было поручено воспроизвести гравитационный двигатель, что ставят на летающие тарелки. Хотя историю Лазаря пока не оспорили, его доводы и доказательства по-прежнему считают слишком поверхностными.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:18

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