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Под Иркутском шестилетний мальчик замерз до смерти

В правоохранительных органах сообщили, что по Иркутском в Эхирит-Булагатском районе шестилетний мальчик замерз до смерти. По данному факту сотрудники отделения Следственного комитета России в регионе начали проверку.
Под Иркутском шестилетний мальчик замерз до смерти

По предварительной версии правоохранителей, в ночь с 4 на 5 декабря взрослые ушли из дома на тушение пожара в школе в селе Верхний Кукут и закрыли за собой дверь. Ребенок остался дома со старшей сестрой. Уже утром окоченевшее тело мальчика нашли в нескольких сотнях метров от дома, где жил его дедушка. В полиции семью характеризуют с положительной стороны, на учете в органах она не состояла.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Тело скончавшегося направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин смерти. По результатам проверки будет определено процессуальное решение по данному делу.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:30

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