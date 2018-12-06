Под Иркутском шестилетний мальчик замерз до смерти





По предварительной версии правоохранителей, в ночь с 4 на 5 декабря взрослые ушли из дома на тушение пожара в школе в селе Верхний Кукут и закрыли за собой дверь. Ребенок остался дома со старшей сестрой. Уже утром окоченевшее тело мальчика нашли в нескольких сотнях метров от дома, где жил его дедушка. В полиции семью характеризуют с положительной стороны, на учете в органах она не состояла.Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Тело скончавшегося направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин смерти. По результатам проверки будет определено процессуальное решение по данному делу.