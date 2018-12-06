Состоявший ранее в отношениях с Меган Маркл журналист Пирс Морган предрек ей печальный финал





С недавних пор, мировые СМИ начали бурно обсуждать прошлое новоиспеченной герцогини. Согласно слухам, после того, как она стала членом королевской семьи, от неё отвернулись многие родственники.Теперь начинает набирать обороты новый слух, что якобы и королевская семья не испытывает теплых чувств к Меган Маркл, объясняя это скверным характером герцогини. По мнению журналистов, она спровоцировала ссору с Кейт Миддлтон и по сей день не примирилась с ней. Именно из-за ссоры Маркл и Миддлтон герцог Кембриджский Уильям решил вместе с супругой отмечать Рождественские праздники отдельно от семьи своего брата.Очередную порцию масла в котёл слухов подлил британский тележурналист Пирс Морган. Он заявил, что состоял в отношениях с нынешней супругой принца Гарри. Они стали парой в 2015 году, однако уже спустя год Меган Маркл ушла от него, едва только познакомилась с принцем Гарри. По словам ведущего, она просто сделал выбор в пользу более влиятельного претендента. Также журналист добавил, что Маркл закончит как принцесса Диана. Он напомнил о том, что с королевской семьёй опасно плести интриги, которые она привыкла разыгрывать с обычными людьми.