Российская компания Inoi принимает заказы на новый смартфон за 1990 рублей
Российская компания-производитель Inoi, специализирующаяся на разработке и производстве бюджетных смартфонов, телефонов и планшетов, начала приём предзаказов на смартфон Inoi 1 Lite, стоимостью 1990 рублей.
Новый смартфон Inoi 1 Lite имеет восьмую версию Android Go, которую устанавливают в основном на бюджетные модели, ориентированные на рынки сбыта развивающихся стран.
Inoi 1 Lite не обладает уникальными и топовыми характеристиками. Так, смартфон не имеет фронтальной камеры, а основная имеет разрешение всего 2 Мп. Обладает оперативной памятью 512 Мбайт и 4 Гбайтами постоянной, небольшим 4-дюймовым экраном и корпусом из поликарбоната.Новый смартфон поддерживает установку двух сим-карт, работает в сетях 3G и WiFi.
Новый смартфон Inoi 1 Lite имеет восьмую версию Android Go, которую устанавливают в основном на бюджетные модели, ориентированные на рынки сбыта развивающихся стран.
Inoi 1 Lite не обладает уникальными и топовыми характеристиками. Так, смартфон не имеет фронтальной камеры, а основная имеет разрешение всего 2 Мп. Обладает оперативной памятью 512 Мбайт и 4 Гбайтами постоянной, небольшим 4-дюймовым экраном и корпусом из поликарбоната.Новый смартфон поддерживает установку двух сим-карт, работает в сетях 3G и WiFi.
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:50