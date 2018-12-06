Российская компания Inoi принимает заказы на новый смартфон за 1990 рублей





Новый смартфон Inoi 1 Lite имеет восьмую версию Android Go, которую устанавливают в основном на бюджетные модели, ориентированные на рынки сбыта развивающихся стран.Inoi 1 Lite не обладает уникальными и топовыми характеристиками. Так, смартфон не имеет фронтальной камеры, а основная имеет разрешение всего 2 Мп. Обладает оперативной памятью 512 Мбайт и 4 Гбайтами постоянной, небольшим 4-дюймовым экраном и корпусом из поликарбоната.Новый смартфон поддерживает установку двух сим-карт, работает в сетях 3G и WiFi.