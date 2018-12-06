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Немецкие СМИ назвали российскую «Ниву» неубиваемой

Немецкий журналист Хольгер Аппель поделился с читателями Frankfurter Allgemeine Zeitung результатами теста российского полноприводного внедорожника, который называется «Нива» (Lada 4х4). По его мнению, данный автомобиль дешевый и «неубиваемый».
Немецкие СМИ назвали российскую «Ниву» неубиваемой

Хольгер Аппель признался, что впервые сел за руль «Нивы» еще в далеких 80-х и его впечатления были неоднозначными, поскольку на ровном асфальте могла вести себя и лучше. Однако данная модель относится к внедорожникам малого класса, способным «пройти» в любых направлениях и при любых условиях. Сорок лет назад в Советском Союзе началось ее массовое производство, и не закончилось, по сей день.

По словам журналиста это не дорогой вариант внедорожника, который хорошо себя показывает в многочисленных соревнованиях ралли-рейдов при различных условиях на дороге.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00

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