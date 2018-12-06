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Учёные назвали первую группу крови O(I) самой опасной

Учёные-медики назвали первую группу крови O(I) самой опасной для её носителя. Люди с такой группой имеют больше шансов умереть от тяжёлых травм, нежели носители остальных групп крови.
Учёные назвали первую группу крови O(I) самой опасной

Известен факт, что первая группа крови O(I) является универсальной для переливания, она одинаково хорошо подходит ко всем остальным. Однако врачи наблюдают тенденцию большей смертности среди её носителей по сравнению с другими. Они предполагают, это связано с ухудшенной свёртываемостью данной группы крови и повышенной кровопотерей вследствие этого. При нанесении тяжёлых травм или при повреждении внутренних органов носители крови первой группы имеют шанс летального исхода около 28%, носители всех остальных групп - около 11%.

Известно, самую большую распространённость имеет классификация крови ABO. Она имеет четыре группы – O, A, B, AB. O известна также как первая группа или I, A – вторая (II), B – третья(III) и AB – четвёртая(IV).



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:20

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