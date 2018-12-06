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Ученые: Появились новые объяснения касательно околосмертных переживаний

После ряда проведенных исследований, ученые смогли дать новые объяснения касательно околосмертных переживаний. Как сообщает The Sun, люди науки предложили несколько теорий, проливающих свет на природу этих явлений.
Ученые: Появились новые объяснения касательно околосмертных переживаний

Представители мира науки называют околосмертным опытом глубокое психологическое событие, в котором имеют место мистические элементы. Подобные вещи происходят с людьми, близкими к смерти или теми, кто испытывает интенсивную физическую или эмоциональную боль.

Зачастую люди могут ощущать отстраненность от своего тела, двигаться по длинному темному туннелю и видеть яркий свет.
По мнению нейрофизиологов Олафа Бланке и Себастьяна Дьегеса, клиническая смерть может быть двух типов. Первый - связан с левым полушарием головного мозга, отвечает за измененное чувство времени и впечатления от полета.

Что касается второго типа, то он имеет связь с правым полушарием, для него характерны появление голосов, звуков, связь с духами. Эксперты уверены, что главная роль в околосмертном опыте отводится височным долям. Именно они вызывают аномальную активность.

Ученые также предположили, что околосмертные переживания иногда могут вызывать такие психоделические препараты как диметилтриптамин (ДМТ), которым богаты некоторые растения. Редко источником подобных мистических явлений является отсутствие доставки кислорода к мозгу человека.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:26

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