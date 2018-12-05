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Поклонники заметили на пальце Натальи Штурм обручальное кольцо

Поклонники 52-летней Натальи Штурм решили, что она выходит замуж, так как заметили на её пальце обручальное кольцо. Фото, на котором запечатлены руки певицы и таинственного возлюбленного, появилось в Instagram-профиле знаменитости.
Поклонники заметили на пальце Натальи Штурм обручальное кольцо

Ещё в августе Наталья Штурм обескуражила фанатов заявлением, что за ней ухаживает замечательный во всех отношениях мужчина, но вот её сердце – оно свободно. Тогда артистка также публиковала похожий фотоснимок: те же руки, те же мужские часы – только кольцо на пальце уже другое, и оно очень похоже на обручальное.
Поклонники заметили на пальце Натальи Штурм обручальное кольцо

Фолловеры, не стесняясь, засыпали Наталью Штурм вопросами о дате свадьбы, но певица отвечать на них не стала. Сейчас артистка отдыхает с возлюбленным в Дубае, щедро публикуя оттуда фото- и видеоматериалы для Instagram-аудитории.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:30

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