Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова отдыхает за рубежом в полном одиночестве

Когда Шишкова родила Тимати дочь Алису, фанаты верили, что пара узаконит отношения. Однако этого не произошло, и сейчас рэпер встречается с новой девушкой по имени Анастасия Решетова.Также ходят слухи о новом романе Шишковой. Модель якобы строит отношения с основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Их видели вместе несколько раз, однако сама модель не подтверждает эти разговоры.Сейчас Шишкова отдыхает в гостинице небольшого швейцарского городка Люцерн. Бывшая девушка Тимати делится красочными фото, которые предпочитает не подписывать. Прокомментировала она только один из последних снимков, написав, что хочет побыть одна.Поклонники позавидовали модели, так как такой шикарный отдых может позволить себя не каждый. Правда, фолловеры удивились, что Шишкова не взяла с собой дочку, с которой привыкла отдыхать. Пока мама отдыхает, за девочкой присматривают папа и его мама.