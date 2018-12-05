Тимати рассказал в Instagram, что думает о жизни в Москве

На видео Тимати говорит о столице России, как о безжалостном и беспощадном монстре по отношению к жителям. Однако, он все же признается, что ни одному месту на земле он не принадлежит так, как принадлежит Москве. Также рэпер сетует, что природа не наделила мегаполис морем, но отмечает, что это вовсе не проблема.Поклонники оставили под записью комментарии разного характера. Одни поддержали кумира и высказали такую же точку зрения, другие говорили о том, что Москва их любимый город, невзирая ни на что, третьи же не согласились с рэпером о том, что жизнь в столице тяжелая, поскольку они прекрасно там живут.