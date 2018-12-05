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В России начнут использовать почтовые марки с эффектом дополненной реальности

В России к Новому году начнут использовать почтовые марки с эффектом дополненной реальности. Новую разработку представили сотрудники агентства связи и АО «Марка».

В России начнут использовать почтовые марки с эффектом дополненной реальности


На марке имеется изображение Снегурочки и если на нее навести смартфон, то она начинает танцевать в снежном лесу. Для достижения подобного эффекта необходимо воспользоваться приложением mARka.

По словам генерального директора АО «Марка» Артема Адибекова, почтовая марка является небольшим художественным произведением и благодаря технологии дополненной реальности значительно расширяется ее потенциал в научно-познавательной сфере. Кроме того, AR-технология позволит привлечь к филателии большое количество людей, особенно молодежи. Такого же мнения придерживается и глава Россвязи Олег Духовницкий.

Приложение mARka доступно для скачивания на бесплатной основе в App Store и Google Play. С помощью программы можно получить доступ к каталогу почтовых марок с дополненной реальностью. Данная технология применяется не только в новогодней серии, но и марке, посвященной «Новой волне» (песенный конкурс молодых исполнителей).



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:52

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