В России начнут использовать почтовые марки с эффектом дополненной реальности





На марке имеется изображение Снегурочки и если на нее навести смартфон, то она начинает танцевать в снежном лесу. Для достижения подобного эффекта необходимо воспользоваться приложением mARka.По словам генерального директора АО «Марка» Артема Адибекова, почтовая марка является небольшим художественным произведением и благодаря технологии дополненной реальности значительно расширяется ее потенциал в научно-познавательной сфере. Кроме того, AR-технология позволит привлечь к филателии большое количество людей, особенно молодежи. Такого же мнения придерживается и глава Россвязи Олег Духовницкий.Приложение mARka доступно для скачивания на бесплатной основе в App Store и Google Play. С помощью программы можно получить доступ к каталогу почтовых марок с дополненной реальностью. Данная технология применяется не только в новогодней серии, но и марке, посвященной «Новой волне» (песенный конкурс молодых исполнителей).