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Бывший водитель Анастасии Волочковой проведет 3 года в тюрьме

Анастасия Волочкова добилась справедливости в судебной тяжбе с бывшим водителем, укравшем у неё крупную сумму денег. Тверской суд пересмотрел условный срок, отправив афериста в тюрьму на 3 года.
Бывший водитель Анастасии Волочковой проведет 3 года в тюрьме

В своём Instagram Волочкова порадовала поклонников, что год разбирательств с Александром Скиртачем увенчался абсолютной победой. Благодаря массе доказательств и усердной работе адвоката балерины водитель осуждён на 3 года колонии и обязан выплатить истице 370 тысяч рублей.

Познакомилась прима с мошенником, когда получила в подарок Maybach за 15 млн рублей. Скиртач стал не только подчинённым, но и доверенным лицом Волочковой: ел с её семьёй за одним столом и принимал за хозяйку огромные суммы гонораров. Водителю знаменитость без всяких подозрений доверяла оплату коммунальных услуг и одолжила деньги на похороны матери.

Позже оказалось, что родительница Скритача жива и здорова. Ещё летом текущего года суд назначил аферисту исправительные работы и условный приговор, а его супруга умоляла Волочкову сжалиться хотя бы над годовалым ребёнком пары. Тем не менее, недавно балерина всё-таки добилась своего, и Скиртач отправился в тюрьму.

"На память у меня целый талмуд документов, фактов, свидетельских показаний и неоспоримых доказательств. Мошенник получил по заслугам, однако ещё больше наказан Богом и судьбой", - радуется победе Волочкова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00

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