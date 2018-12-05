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Эксперты Forbes назвали самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

Эксперты журнала Forbes проанализировали открытые данные, собственные источники и инсайдерскую информацию и назвали самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Больше всего в период с июня 2017 по июнь текущего года заработала группа U2.

Эксперты Forbes назвали самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года


Это стало возможным благодаря удачному проведению мирового тура Joshua Tree в честь тридцатилетия одноименного альбома. Также неплохие доходы принес выход альбома Songs of Experience. В общей сложности за год ирландский коллектив заработал 118 млн долларов.

На втором месте рейтинга оказалась рок-группа Coldplay из Великобритании. На их счету немногим более 115 млн долларов. Третье место также досталось представителю британской поп-сцене исполнителю Эду Ширану, доход которого в текущем году составил 110 млн долларов.

В ТОП-5 также вошли Бруно Марс и Кэти Перри с доходом в 100 и 83 млн долларов. От певицы немного отстала кантри-исполнительница Тйлор Свифт с показателем 80 млн долларов. Места с седьмого по девятое заняли репер Jay-Z (76,5 млн долларов), группа из США Guns N' Roses (71 млн долларов) и сооснователей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (68 млн долларов).

Лидер прошлогоднего списка репер Diddy занял последнее место, немного не дотянув до отметки в 64 млн долларов, что более чем в два раза дохода в 2017 году (130 млн долларов).



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:00

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