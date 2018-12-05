АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Майя Донцова заболела и ее свадьба с Купиным вновь переносится

Участники «Дом-2» Майя Донцова и Алексей Купин вновь отсрочили свое бракосочетания. Причем на неопределенный срок – девушка попала в больницу с осложнениями по женской части.

Майе срочно потребовалась госпитализация, но обострение удалось оперативно купировать. Теперь Донцовой лучше, но приходится проходить много обследований, которые позволят понять ситуацию с ее репродуктивной системой. В частности, нужно ли Майе срочно рожать или нет.

Майя Донцова заболела и ее свадьба с Купиным вновь переносится

При этом Донцова заявила, что на Сейшелы ей сейчас лететь нельзя, тогда как свадьбы была назначена на следующую неделю и в связи со сложившимися обстоятельствами ее придется отложить на неопределенный срок.

Какую-либо конкретную дату переноса бракосочетания Майя не называет, так как этот вопрос нужно обсудить с Лешей, но девушка оговорилась, что ей «немного не до этого».

Майя Донцова заболела и ее свадьба с Купиным вновь переносится

Донцова утверждает, что продолжает выбирать элементы декора для будущего торжества и обсуждает пошив подвенечного платья. Насчет даты свадьбы, Майя пока не готова назвать даже год, в котором она состоится.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин пообещал исполнить заветные
В Ленинградской области две девочки получили
На Алтае в Денисовой пещере нашли фрагмент
Ученые выяснили, в каких случаях не стоит жениться
Регина Тодоренко родила наследника Владу Топалову
Новые наушники AirPods от Apple оснащаются
В Москве пройдет конференция «Новые технологии в
Таисия Повалий похвасталась босоножками и
Компания JAC получила ОТТС на изготовление
Майя Донцова заболела и ее свадьба с Купиным
Певица Елка изменила привычному стилю и сделала
Поклонники Марии Шараповой восхитились её
В Австралии обнаружен новый вид динозавров
Ким Кардашьян показала трогательное черно-белое
В США отслеживать подлодки будут бактерии
Дочь Алсу мечтает о победе в шоу "Голос. Дети"
Елена Летучая встретила 40-летие на чайных
Умер мультипликатор комедийных телешоу Юрий
Volkswagen планирует к 2026 году полностью
В Зимбабве бегемот-паникер напал на туристов из
Модель Галина Миргаева показала подготовку своего
Россияне назвали дешевой пропагандой опрос о
Меган Маркл решила заняться благотворительностью,
Эвелина Бледанс в Instagram показала свою фигуру
Беременная Алёна Савкина выбрала имя для ребенка
Члены команды Формулы-E сконструировали для
Валерий Гаркалин в «Секрете на миллион» расскажет
Папа Римский Франциск приказал церкви готовиться
Базовая версия Lada XRAY Cross лишилась одной
Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься
Просмотреть все новости