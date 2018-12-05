Майя Донцова заболела и ее свадьба с Купиным вновь переносится





Майе срочно потребовалась госпитализация, но обострение удалось оперативно купировать. Теперь Донцовой лучше, но приходится проходить много обследований, которые позволят понять ситуацию с ее репродуктивной системой. В частности, нужно ли Майе срочно рожать или нет.При этом Донцова заявила, что на Сейшелы ей сейчас лететь нельзя, тогда как свадьбы была назначена на следующую неделю и в связи со сложившимися обстоятельствами ее придется отложить на неопределенный срок.Какую-либо конкретную дату переноса бракосочетания Майя не называет, так как этот вопрос нужно обсудить с Лешей, но девушка оговорилась, что ей «немного не до этого».Донцова утверждает, что продолжает выбирать элементы декора для будущего торжества и обсуждает пошив подвенечного платья. Насчет даты свадьбы, Майя пока не готова назвать даже год, в котором она состоится.