Умер мультипликатор комедийных телешоу Юрий Гриневич
Мультипликатор Юрий Гриневич, известный созданными им заставками для комедийных телепередач «Каламбур», «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу», умер, не дожив до своего 47-летия. Режиссёр скончался накануне утром в Одессе.
Информацию об этом обнародовали сотрудники украинской киностудии «Укранимафильм» посредством соцсети Facebook. Они также выразили соболезнования близким Юрия Гриневича. Причина смерти мультипликатора пока не оглашается. Церемония прощания состоится в Одесской киностудии 7 декабря.
Помимо телешоу, кинематографист является одним из создателей таких анимационных работ, как трехсерийный мультфильм - фэнтези о неизведанных землях на Северном Полюсе «В стране Альхоков», мультипликационная лента о рыцарях и инопланетянах «Муттабар», мультфильм о спортивном космическом состязании «Звериные войны».
Информацию об этом обнародовали сотрудники украинской киностудии «Укранимафильм» посредством соцсети Facebook. Они также выразили соболезнования близким Юрия Гриневича. Причина смерти мультипликатора пока не оглашается. Церемония прощания состоится в Одесской киностудии 7 декабря.
Помимо телешоу, кинематографист является одним из создателей таких анимационных работ, как трехсерийный мультфильм - фэнтези о неизведанных землях на Северном Полюсе «В стране Альхоков», мультипликационная лента о рыцарях и инопланетянах «Муттабар», мультфильм о спортивном космическом состязании «Звериные войны».
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:03