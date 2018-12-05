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Беременная Алёна Савкина выбрала имя для ребенка Ильи Яббарова, но никому не говорит

Участница проекта Дом-2 Алена Савкина долго решала, как же назвать своего первенца.

Девушка сперва хотела назвать мальчика Дмитрием в честь своего деда, затем девушка перебрала еще несколько имен, в которых произносятся рычащие согласные. И вот имя для сына Ильи Яббарова найдено.

Беременная Алёна Савкина выбрала имя для ребенка Ильи Яббарова, но никому не говорит

Надо сказать, что папаша в этом кастинге не участвовал.

Кстати, все участники Дома-2 наперебой предлагали Алёне свои варианты - порой даже самые невероятные. Но девушка решила, что у её сына имя будет простое, славянское и без "выпендрежа".

Надо отметить, что телезрители не сразу узнают, как назовут ребёнка Яббарова, а значит, конкурсы по прогнозам стартовали!

Беременная Алёна Савкина выбрала имя для ребенка Ильи Яббарова, но никому не говорит

Сперва девушка перебирала всякие мужские имена, но после специальной литературы, где узнавала значение имен, её резко осенило. Савкина вдруг резко почувствовала, как нужно назвать ребенка.

Итак, имя малыша она держит в секрете, а настоящие и постоянные зрители телестройки узнают об этом через какую-то неделю.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:16

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