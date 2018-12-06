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Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины
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Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

В шоу-бизнесе нет места устаревшим стереотипам. Любви все возрасты покорны, поэтому часто в звездных парах, женщина старше мужчины.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Хэлли Берри и Алекс Да Кид
В сентябре прошлого года американская актриса начала встречаться с музыкальным продюсером. Александр Грант, знакомый многим как Алекс Да Кид, на 16 лет моложе своей избранницей. Первые месяцы пара выглядела счастливой, а потом бойфренда знаменитости заметили в компании неизвестной спутницы.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман
В 1996 году актеры узаконили отношения. Представитель «Людей Икс» младше своей избранницы на 13 лет, но это не мешает паре жить в любви и гармонии. Звезды познакомились на шоу «Корелли», а спустя три месяца Джекман сделал возлюбленной предложение. Супруги отчаянно пытались завести детей, но зачатие не наступало. Лечение не помогало, поэтому знаменитости усыновили мальчика Оскара и девочку Аву.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Дуэйн Уэйд и Габриэль Юнион
Пара обручилась в 2013 году. Свадьба состоялась в Майами, в замке Chateau Artisan. На церемонию были приглашены только самые близкие люди. Невеста, которая оказалась старше жениха на 9 лет, выбрала для торжества платье от Dennis Basso.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Камерон Диас и Бенджи Мэдден
Актриса и музыкант познакомились в 2004 году на баскетбольной игре. Отношения между ними завязались спустя 10 лет. В 2015 году пара узаконила отношения. Свадьба проходила в Лос-Анджелесе. Разница в возрасте между супругами составляет 7 лет.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Актриса Эллисон Дженни и Филип Джонкас
В 2014 году зарубежные таблоиды сообщили о романе актрисы с кавалером, который младше ее на 20 лет. Пара смотрелась гармонично на совместных фотографиях, но больше об их отношениях ничего неизвестно.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Пара познакомилась в 2005 году во время игры New York Yankees против New York Mets. Отношения актрисы и баскетболиста начали развиваться в марте прошлого года. После нескольких ужинов Лопес и Родригес улетели на Багамы, а позже звезда познакомила возлюбленного, оказавшегося младше ее на 6 лет, с мамой.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Ева Мендес и Райан Гослинг
Актеры познакомились на съемках фильма «Место под соснами». В процессе работы их киношная любовь, несмотря на разницу в возрасте в 7 лет, переросла в реальные чувства. Бурный роман закончился расставанием, но спустя некоторое время Мендес и Гослинг осознали ошибку и сошлись. В 2014 году у пары родилась дочь Эсмеральда.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Крис Дженнер и Кори Гэмбл
Мать сестер Кардашьян никогда не смущала разница в возрасте с мужчиной в 25 лет, поэтому четыре года назад бизнесвумен объявила о романе с менеджером Джастина Бибера. Паре удалось стать страстными любовниками и эмоционально близкими людьми.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Шерил Коул и Лиам Пейн
Пара начала встречаться в 2016 году, хотя познакомилась в 2008 году. За эти годы Коул успела дважды развестись. Звездам с разницей в возрасте в 10 лет не сулили серьезных отношений, пока не застукали их в ресторане с мамой певицы.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Саманта Тейлор-Вуд Аарон Тейлор-Джонсон
Он – красавец и актер кино, она – художница, победившая рак. Несмотря на предрассудки, паре с разницей в 23 года удалось обрести счастье в браке и стать родителями двоих детей.
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины

Представленные звезды доказали, что чувства не зависят от возраста, предрассудков, устоявшихся стереотипам. Многие смогли стать счастливыми, близкими и любящими парами.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 14:32

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