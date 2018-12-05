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В Госдепе пообещали России «боль» за арест украинских моряков

В пресс-службе Госдепа опубликовали стенограмму заседания, на котором один из высокопоставленных чиновников пообещал России «боль и последствия» за арест украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе. Кто именно является автором данных слов - не сообщается.

В Госдепе пообещали России «боль» за арест украинских моряков


Чиновник пригрозил, что если российские власти не отпустят задержанных украинцев, то их ждет усиливающаяся со временем боль. Он отметил, что это касается россиян за любые формы агрессии. Что касается позиции Вашингтона по поводу позиции инцидента в Черном море, то это расценивают как акт агрессии и военной эскалацией, которая нарушает международное законодательство и право. В Кремле должны понимать, что последствия со стороны США будут усиливаться, если Москва не отпустит моряков. По словам представителя Госдепа, также Россия должна вернуть корабли, иначе американцы не намерены закрывать на это глаза.

Кроме того, из-за происшествия в Керченском проливе страны Европейского союза должны пересмотреть свое отношение к газопроводу «Северный поток 2». Если газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию, то у мира не будет действенных рычагов воздействия на Россию в случае военной агрессии. Американский чиновник рассказал, что обсуждал «Северный поток 2» с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море, стали больше прислушиваться к призывам США.

Точное имя данного представителя Государственного департамента не называет. По некоторым сведениям, это может быть госсекретарь Майк Помпео, который также является сопредседателем украино-американской группы по стратегическому партнерству.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:43

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